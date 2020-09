Xiaomi Poco X3 in offerta su Amazon a 249 euro

Altra giornata ricca di offerte su Amazon, e tra i vari prodotti presenti in promozione all’interno dell’e-commerce oggi segnaliamo in particolare Xiaomi Poco X3.

Si tratta di uno smartphone molto interessante, sicuramente da considerare uno dei best buy in questa fascia di prezzo. Le sue caratteristiche tecniche infatti strizzano gli occhi a device di livello più alto, a partire dal display IPS da 6.67″ FullHD+, che garantisce una buonissima luminosità, anche al sole.

Ha un’ottima autonomia: merito della batteria da 5160 mAh, che consente di arrivare a fine giornata di utilizzo intenso con un buon 30% di carica residua. Anche le prestazioni sono discrete: Poco X3 monta un processore Qualcomm Snapdragon 732G abbinato a 6 GB di memoria RAM. La versione proposta da Amazon in sconto è quella da 128 GB di memoria interna espandibili tramite micro sd.

Pollice all’insù anche per il comparto fotografico: i quattro sensori (il principale Sony da 64 Megapixel f/1.8, il grandangolare da 13MP f/2.2., il sensore macro da 2MP e quello depth da 2MP) e la fotocamera anteriore da 20 Megapixel permettono di scattare foto superiori alla media degli smartphone venduti a queste cifre.

Venendo al prezzo, in queste ore questa versione di Xiaomi Poco X3 è proposta al prezzo di 249,90 euro, ovvero 20 euro in meno rispetto al prezzo di lancio.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Poco X3 al prezzo scontato di 249,90 euro.