Xiaomi Redmi Note 9S in offerta su Amazon: che prezzo!

In questo momento in offerta su Amazon c’è Redmi Note 9S ad un prezzo davvero super vantaggioso. Ma andiamo con ordine: prima di entrare nel dettaglio della promo, scopriamo le caratteristiche tecniche di questo smartphone del colosso cinese.

Uscito lo scorso aprile, il device in questione ha un DotDisplay da 6,67″ FHD+ molto luminoso, caratterizzato da un rivestimento nano resistente agli spruzzi d’acqua. A livello di prestazioni, Redmi Note 9S monta un processore Qualcomm® Snapdragon™ 720G abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, che può vantare una quad camera posteriore con un obiettivo principale da 48 Megapixel e un ampio sensore da 1/2” per foto diurne ad altissima risoluzione. Possiede inoltre un obiettivo ultra grandangolare da 8 Megapixel, uno macro da 5MP e il sensore di profondità da 2 Megapixel.

Da non trascurare poi la selfie camera in-display con obiettivo da 16 Megapixel posta sul pannello frontale. Altra nota positiva è rappresentata dalla batteria da 5020 mAh, per un’autonomia davvero molto ampia.

Per quanto concerne l’offerta, Redmi Note 9S è proposto in queste ore su Amazon al prezzo di 215,95 euro. Niente male, considerando che il prezzo di listino è di 269 euro per questa versione.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Redmi Note 9S al prezzo scontato di 215,95 euro.