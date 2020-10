Cuffie in offerta su Amazon: ecco le Logitech G935 scontate

Si avvicina sempre di più il Prime Day, previsto per domani martedì 12 ottobre, e le offerte su Amazon però continuano ad esserci più interessanti che mai. Una di queste riguarda delle cuffie, ovvero le Logitech G935.

Si tratta di cuffie progettate apposta per il gaming: infatti risultano compatte, morbide e resistenti, oltre a disporre di un’autonomia fino 12 ore particolarmente utile durante le lunghe sessioni di gioco. Le caratteristiche tecniche principali di queste cuffie sono davvero notevoli, a partire dai driver Pro-G da 50 mm.

L’audio è avvolgente, non ci sono distorsioni e sia gli alti che i bassi sono praticamente impeccabili. Stiamo parlando di un prodotto di alto livello, dotato peraltro anche di un sistema di illuminazione Lightsync RGB. Incluso nella confezione c’è anche il jack e cavo da 3,5 mm.

Veniamo al prezzo: in questo momento è di 139 euro anzichè 194,99 euro, per un risparmio netto di 55,99 euro. Niente male, insomma!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Logitech G935 al prezzo scontato di 139 euro.