iPad Air in offerta su Amazon per il Prime Day: ecco lo sconto

Tra le offerte Amazon presenti in questo Prime Day di ottobre ce n’è anche una dedicata ad iPad Air. Si tratta di uno dei tablet migliori di Apple, venduto ad un prezzo ribassato veramente interessante.

Il modello in questione è quello color grigio siderale, di terza generazione, con display Retina 10,5″ e 64 GB di memoria. Sottile e leggerissimo, iPad Air ha anche un’autonomia sensazionale, visto che una carica può durare 10 ore.

A livello di prestazioni, tutto funziona in maniera impeccabile: merito del processore A12 Fusion di quarta generazione con architettura a 64 bit di livello desktop. E’ compatibile con Apple Pencil e con smart keyboard, vendute entrambe separatamennte.

Ovviamente rientra nella lista dei prodotti “Amazon Choice”, ovvero quelli messi in evidenza dall’e-commerce perchè hanno un buon rapporto tra recensioni positive e costo. Venendo al prezzo, per il Prime Day iPad Air è proposto al prezzi di 490 euro. Considerando che ultimamente lo si trovava a 550 euro circa, il risparmio è molto interessante.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPad Air al prezzo scontato di 490 euro.