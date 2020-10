iPhone SE in offerta su Amazon, il prezzo è super!

Le offerte Amazon oggi sono diverse, e tra queste c’è senza dubbio quella che riguarda iPhone SE. Si tratta di uno dei più recenti melafonini, tra i device compatti migliori sul mercato, viste le sue dimensioni e le prestazioni che riesce ad offrire.

Monta un display Retina HD da 4,7″, è resistente all’acqua e a livello di performance può contare su un processore superiore addirittura a quell di iPhone 11 Pro. Abbinato ad esso, è presente una memoria RAM da 4 GB e una interna da 64,128 e 256 GB.

Tra le sue caratteristiche tecniche principali c’è anche la sua ampia autonomia da 13 ore e la ricarica veloce. Ottimo anche il reparto fotocamera: ce n’è una frontale da 7 Megapixel e una posteriore da 12 Megapixel con faceTime. Lato video, è possibile registrare in 4K, con la possibilità di condividere i filmati sui social immediatamente dopo la registrazione.

Ma veniamo all’offerta proposta da Amazon: in questo momento iPhone SE viene venduto al prezzo di 469 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iPhone SE al prezzo scontato di 469 euro.