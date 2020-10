Offerte Amazon del giorno: ecco Oppo A72 a meno di 200 euro!

Tra le offerte Amazon del giorno presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Oppo A72 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Lo smartphone in questione dispone di un display da 6,5″ con risoluzione Full HD+ incastonato all’interno di un design 3D Quad-curve.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale da 48 Megapixel AI con apertura f/1.7, un grandangolo da 119° e due lenti appositamente realizzate per i ritratti. L’ottima fotocamera anteriore da 16 Megapixel contribuisce a fare selfie perfetti.

A livello di prestazioni, abbiamo un processore Qualcomm SM6125 abbinato ad una memoria RAM da 4 GB e 128 GB di storage interno. Come GPU ha una velocissima Adreno 610. Il sistema operativo è ColorOS 7.1 basato su Android 10. Completa il quadro delle caratteristiche tecniche principali la batteria da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Veniamo al prezzo: in questo momento Oppo A72 è su Amazon al prezzo scontato di 197 euro. Si tratta di uno sconto di quasi 30 euro netti, niente male dunque!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Oppo A72 al prezzo scontato di 197 euro.