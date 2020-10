Offerte Amazon oggi: ecco Logitech G502 HERO Special Edition

Terminato il Prime Day, continuano tuttavia le offerte Amazon oggi: nonostante le promo non siano moltissime, abbiamo trovato un ottimo Logitech G502 HERO Special Edition, un mouse gaming perfetti per giocare su PC.

Si tratta di un modello che sa unire in maniera eccezionale un design elegante e performante a prestazioni elevatissime: rispetto al modello base, può vantare un risoluzione a ben 16.000 DPI. E’ inoltre dotato di ben 11 pulsanti programmabili: risulta dunque perfetto per ogni tipo di videogame, dai classici FPS ai più complessi MOBA.

Il controllo è sempre molto pulito e preciso, oltre ad essere personalizzabile. Integra anche la tecnologia Lightsync e un ottimo sistema di illuminazione RGB completamente personalizzabile.

Veniamo al prezzo: il mouse Logitech G502 HERO Special Edition solo per oggi costa 67,22 euro anzichè 89,99 euro. I vantaggi non sono finiti qui: acquistando il mouse in questione, si può ricevere immediatamente uno sconto del 40% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Logitech G502 HERO Special Edition al prezzo scontato di 67,22 euro.