Offerte smart TV su Amazon: ecco il modello di Sony da 43″

Tra le offerte Amazon presenti all’interno dell’e-commerce di Jeff Bezos, oggi consigliamo una smart TV: si tratta del modello Sony KD43XG7, uno dei più apprezzati del brand nipponico.

Le caratteristiche tecniche principali la rendono sicuramente un best buy, a partire dal suo schermo LED da 43″ 4K ultra HD con HDR, che proietta immagini molto intense e reali. Interessante anche la presenza della tecnologia Triluminos display, che rende più ampia la gamma cromatica. I colori e le ombre vengono così riprodotte più fedelmente.

Monta inoltre un processore X-Reality Pro, in grado di migliorare notevolmente i contrasti e la nitidezza generale delle immagini. A completare le specifiche principali, ecco il sistema Clear Audio+, per un’audio davvero avvolgente.

Lato connettività e navigazione, è possibile scaricare le principali app per il video e lo streaming (Netflix e YouTube in primis) e connettere la TV alle console di gioco, ai dispositivi mobili o ad altri apparecchi per la riproduzione di contenuti multimediali.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Sony KD43XG7 al prezzo scontato di 419 euro anzichè 599 euro.