OnePlus 8 Pro in offerta su Amazon: che sconto!

Ormai il Prime Day è divenuto un lontano ricordo, ma le offerte Amazon continuano, e una delle più interessanti del giorno riguarda OnePlus 8 Pro. Uscito non più tardi di qualche mese fa, si tratta di uno dei device top di gamma migliori presenti attualmente sul mercato.

Le caratteristiche tecniche di questo smartphone sono davvero notevoli, a partire dal display con pannello FluidAMOLED da 6,78″ e risoluzione QHD+. C’è il supporto ai 120 Hz di refresh rate, come anche quello alla tecnologia HDR e la gamma cromatica P3.

Per quanto riguarda le prestazioni, OnePlus 8 Pro monta un processore Snapdragon 865 abbinato ad una memoria RAM da 8 GB e 128 GB di storage interno. La batteria è da 4150 mAh: l’autonomia è buona, si arriva a tarda sera con ancora un buon 20% di carica residua.

Il reparto fotocamera può contare su un sensore Sony IMX 689 da 48 Megapixel OIS/EIS – f/1.75, uno da 48 Megapixel f/2.2 – ultragrandangolare, uno da 8 Megapixel f/2.44 – tele 3X ottico, uno da 5 Megapixel f/2.4 – color filter camera e un altro da 16 Megapixel f/2.45 – Sony IMX 471 per la camera anteriore.

Venendo all’offerta proposta in queste ore da Amazon, OnePlus 8 Pro è venduto al prezzo di 732 euro anzichè 855 euro. Un bel risparmio, insomma.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare OnePlus 8 Pro al prezzo scontato di 732 euro.