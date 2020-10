Samsung Galaxy A51 in offerta su Amazon: ecco la promo

Anche oggi andiamo a scoprire le migliori offerte Amazon, e tra le varie promozioni presenti all’interno dell’e-commerce segnaliamo la presenza di un forte sconto sull’ottimo Samsung Galaxy A51.

Si tratta di uno smartphone molto recente, uscito non più tardi dello scorso giugno, che si presenta con un design molto pulito e rinnovato rispetto ai suoi predecessori. Ha i bordi arrotondati e uno spessore di 7,9 mm, grazie a cui si fa apprezzare per la sua praticità e comodità.

Tra le caratteristiche tecniche principali di questo device, spicca senza dubbio il display Super AMOLED da 6,5″ Infinity-O, ma anche il processore Octa Core abbinato a 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

La fotocamera ha un sensore principale da 25 Megapixel e grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, Galaxy A51 è praticamente in grado di scattare foto nitide e luminose in ogni situazione.

Ma veniamo all’offerta proposta da Amazon in questre ore: Galaxy A51 viene venduto al prezzo di 254,99 euro anzichè 379 euro. Un risparmio notevole, tanto che stiamo parlando del minimo storico mai raggiunto per questo device.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Galaxy A51 al prezzo scontato di 254,99 euro.