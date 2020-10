Samsung Galaxy S20 FE, su Amazon il prezzo crolla!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Samsung Galaxy S20 FE ad un prezzo veramente interessante. Davvero notevoli anche le specifiche tecniche di questo smartphone, a partire dal display Super AMOLED da 6,5″ con risoluzione FHD+ a 407 ppi e frame rate fino a 120Hz.

Lo stile di questo design è catchy, molto colorato, immediatamente riconoscibile. A livello di performance, monta un processore Exynos 990 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Le prestazioni sono dunque di altissima fattura: tutto funziona in modo semplicemente impeccabile.

Il comparto fotografico dispone di tre sensori: il primo è da 12 MP f/1,8, pixel da 1,8um, OIS; il secondo da 12 MP grandangolare a 123°, f/2,2 e infine il terzo da 8 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, f/2,0. Foto e video sono di grande livello.

Ottima anche la batteria da 4500 mAh, che permette di avere un’ampia autonomia. A rifinire il tutto, la presenza dell’impermeabilità IP68 e il lettore delle impronte sotto il display.

Veniamo al prezzo: in questo momento su Amazon Samsung Galaxy S20 FE costa 583 euro. Un bel risparmio, considerando che il prezzo normale è 669 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Galaxy S20 FE al prezzo scontato di 583 euro.