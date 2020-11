Crypto Engine App è una truffa?

Cos’è la criptovaluta?

La criptovaluta è denaro virtuale che funziona come scambio e Bitcoin è una delle valute digitali che è possibile utilizzare per il trading. Altre forme di valute digitali includono Ripple, Litecoin ed Ethereum, solo per citarne alcune. Di questi, Bitcoin è il più popolare e diversi commercianti, sia offline che online, accettano pagamenti sotto forma di Bitcoin. Esistono diverse piattaforme che offrono trading di criptovalute. Ma non sai mai quali sono autentici e quali sono truffe.

Crypto Engine

Crypto Engine è una piattaforma di trading crittografico che viene propagandata oggi come una delle piattaforme di trading di maggior successo. Funziona in collaborazione con robot broker di successo ed è alimentato da tecnologie come Intelligenza Artificiale (AI), NLP, ML e DL. Il robot esegue analisi fondamentali e tecniche con l’aiuto di queste tecnologie e ha un livello di precisione di circa il 95%.

Funzionamento di Crypto Engine: una breve guida

Crypto Engine ha collaborato con speciali broker di robot, che ricevono depositi ed eseguono ordini. Questi broker robot sono molto diversi dai broker tradizionali e possono eseguire ordini istantaneamente. Crypto Engine utilizza un approccio, il cui termine tecnico è “Scalping ad alta frequenza”, che può portare a perdite ingenti se c’è anche un piccolo slittamento. Se il broker fosse stato tradizionaleb, ci sarebe stata un’alta probabilità di perdite ma essendo un broker robot con un livello di precisione elevato, le possibilità di perdite sono ridotte al minimo.

I broker in collaborazione con Crypto Engine sono di alta qualità, regolati da autorità regolatorie come Financial Service Board (FSB), Australian Securities and Investment Commission (ASIC) e Fubabcuak Conduct Authority (FA). Quando una piattaforma collabora con broker regolamentati, puoi essere sicuro che i tuoi depositi siano al sicuro in caso di crollo del mercato e fallimento.

I broker partner offrono una leva 1: 5000, assumendo posizioni che sono 5000 più grandi del capitale investito.

Sebbene l’utente possa perdere molto a causa dell’elevata leva finanziaria, la sicurezza del saldo negativo offerta da Crypto Engine riduce al minimo i rischi. Ma un rischio è un rischio e può essere più di quanto tu possa sopportare. Quindi, il trading dovrebbe essere limitato all’importo che puoi perdere senza dubbi.

Registrazione con Trading apps.

La registrazione è gratuita, facile e diretta. Non è necessario condividere dettagli speciali o avere alcuna competenza. Tutto ciò di cui hai bisogno è un ID e-mail valido, la prova del tuo indirizzo attuale e documenti per poter verificare tale ID e indirizzo. Dovrai depositare una quantità minima di denaro nel tuo account e questo è tutto. Il deposito non è destinato alla registrazione ma ai soldi con cui acquisti la criptovaluta e inizi a fare trading. Puoi quindi iniziare a fare trading. Le fasi di registrazione sono riportate di seguito in dettaglio:

Crea il tuo account – Ti verrà chiesto di compilare un modulo sulla homepage. Ciò richiederà appena 15 minuti ma è necessario compilare i dettagli corretti. Ad esempio, nella colonna del nome, dai il nome così com’è sul tuo ID di governo e non come ti piacerebbe essere chiamato. Sarà inoltre necessario fornire un ID e-mail valido e il numero di telefono corretto.