HUAWEI P Smart 2021 in offerta su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo un’ottima promo su Huawei P Smart 2021. Si tratta di uno dei mid-range meglio riusciti all’interno del panorama attuale degli smartphone di questa fascia.

Rispetto al modello predecessore, il dispositivo in questione è più curato sotto il profilo estetico, dotato di foro centrale per la selfie-cam da 8 MP al posto del notch a goccia.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, rispetto al modello del 2020 abbiamo quattro camere, con sensore principale da 48 MP, uno grandangolare da 8 MP e infine quelli per l’effetto Bokeh e le macro da 2 MP.

A livello di display, abbiamo uno schermo ampio da 6,67″ LCD Full HD con densità di 394 ppi. Le prestazioni possono contare su un processore proprietario Kirin 710, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD fino a 512 GB. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica veloce Super Charge a 22,5W.

Veniamo al prezzo: solo in questi giorni Huawei P Smart 2021 viene venduto al prezzo di 199,90 euro anzichè 229,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei P Smart 2021 al prezzo scontato di 199,90 euro.