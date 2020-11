OnePlus 8 Pro in offerta su Amazon: ecco il prezzo scontato

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di OnePlus 8 Pro in promozione. Si tratta di uno smartphone top di gamma prodotto dalla casa cinese, provvisto di caratteristiche tecniche avanzate e funzionalità davvero interessanti.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il display 3D Fluid Amoled da 6,78″ con refresh rate a 120Hz, che regala una nitidezza davvero eccellente. Ottimo anche il processore montato, ovvero lo Snapdragon 865, che abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sa regalare soddisfazioni.

Notevole anche il comparto fotografico, che è provvisto di fotocamera principale 48mp, 3x hybrid zoom, ultra quadrangolo 48mp, teleobiettivo 8mp, lente IR 5mp e fotocamera frontale 16mp; super slow motion fino a 960 fps.

Lato batteria, ne ha una da 4510 mAh in grado di fornire un’ampia autonomia. Il sistema operativo è Android 10. In questo momento OnePlus 8 Pro è venduto al prezzo di 714 euro anzichè

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare OnePlus 8 Pro al prezzo scontato di 714 euro.