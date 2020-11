Oppo: quante offerte su Amazon!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo diversi sconti sui migliori smartphone di Oppo. Nelle prossime righe ti daremo tutti i dettagli dei device in promozione.

Il primo modello che ti proponiamo è Oppo A91: si tratta di un dispositivo mid-range uscito la scorsa estate, che si presenta con un ottimo display AMOLED FHD+ da 6,4″, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una batteria da 4025 mAh che garantisce una buona autonomia e una fotocamera con sensore principale da 48 MP. Ecco l’offerta presente su Amazon:

Il secondo smartphone proposto in offerta è Oppo Find X2 Lite, molto simile all’A91 ma con 5G integrato e Qualcomm Snapdragon 765G. Ecco la promozione:

Concludiamo con il vero top di gamma della casa cinese, ovvero Oppo Find X2 Pro. Stiamo parlando di un dispositivo con display OLED da 6,7″, processore Snapdragon 865 abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Ottimo anche il modulo fotocamere Ultra Vision (48MP + 48MP + 13MP), con Ultra Dark Mode per foto notturne sempre nitide. Ecco il link per approfittare dell’offerta:

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.