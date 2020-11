Realme 7 5G in offerta su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce per la settimana del Black Friday, segnaliamo Realme 7 5G proposto ad un prezzo davvero interessante. Si tratta di uno smartphone degno di nota, innanzitutto perchè rende la tecnologia 5G alla portata di tutti.

Il dispositivo messo a disposizione da Amazon è quello da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con l’ottimo display ultra fluido da 6,5″ con refresh rate a 120Hz.

Per quanto concerne il comparto fotografico, dispone di 4 fotocamere con AI da 48 MP e una fotocamera selfie da 16 MP nel display. Ottima la batteria da 5000 mAh, così come la ricarica rapida da 30W.

Veniamo al prezzo: in questo momento, per via del Black Friday, Realme 7 5G è proposto al prezzo di 229 euro. Un vero affare, considerando che il prezzo di listino salirà sicuramente nei prossim giorni.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 7 5G al prezzo scontato di 229 euro.