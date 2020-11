Realme X50 Pro in offerta su Amazon: tutti i dettagli

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo quella applicata a Realme X50 Pro, smartphone 5G dalle caratteristiche tecniche davvero notevoli. Ma andiamo con ordine, andando a scoprire innanzitutto le specifiche principali di questo dispositivo.

A partire dall’ampio display Super AMOLED da 6.44 pollici: è in risoluzione Full HD+, impreziosito dal refresh rate a 90Hz e dalla presenza di un sensore per le impronte digitali integrato. Per quanto concerne le prestazioni, monta un processore Snapdragon 865 con supporto alla connettività 5G grazie al modem X55.

Bene anche il comparto multimediale: le quattro fotocamere posteriori sono da 64 MP, 8 MP (grandangolare), 13 MP (teleobiettivo con zoom 2x) e 2 MP (sensore per la profondità).

Le due cam frontali da 32 e 8 MP sono poi integrate in un foro sul display. Realme X50 Pro 5G può contare inoltre su una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 65 W e su Android 10 di serie con personalizzazione Realme UI 1.0.

Veniamo all’offerta: in questo momento su Amazon puoi acquistare questo device al prezzo di 599,90 euro anzichè 635 euro. Un bel risparmio, che rientra nelle promozioni del cosiddetto “Black Friday in anticipo”.

Ecco il link per acquistare Realme X50 Pro al prezzo scontato di 599,90 euro.