Redmi Note 9 Pro in offerta su Amazon: ecco lo sconto

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Redmi Note 9 Pro proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Monta un processore Snapdragon 720G, abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Per quanto riguarda il dispay, abbiamo un schermo DotDisplay da 6,7″ FHD+ molto bello e luminoso.

È dotato di una quad-camera AI da 64 MP con cui si possono scattare foto ultra grandangolari per la modalità orizzontale, verticale e macro. Lato batteria, ne abbiamo da 5020 mAh in grado di garantire un’ampia autonomia.

Infine, Redmi Note 9 Pro è dotato di un sensore di impronte digitali montato ergonomicamente nel lato destro. Ora vediamo il prezzo: in occasione del Black Friday in anticipo, è venduto a 229,90 euro. Un risparmo sicuramente interessante, visto che solitamente su Amazon lo si trova a 269 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Redmi Note 9 Pro al prezzo scontato di 229,90 euro.