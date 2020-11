Xiaomi Mi 10T Lite in offerta su Amazon: ecco la promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi Mi 10T Lite, smartphone medio di gamma uscito di recente.

Si tratta di un device dotato di un display FHD+ da 6,67″ ampio e luminoso, mentre a livello di prestazioni monta un processore 5G Qualcomm Snapdragon 750G ad alte prestazioni e una CPU Octa-Core, abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

A livello di fotocamera, è dotato di una quad camera AI da 64 MP e può scattare foto ultra grandangolari per la modalità orizzontale, verticale e macro. Inoltre, dispone anche di una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Per quanto concerne la batteria, ne abbiamo una da 4820 mAh: l’autonomia è ampia. Include la tecnologia NFC, che consente in pagamento senza contatto tramite Google Pay. Venendo al prezzo, in questo momento su Amazon Xiaomi Mi 10T Lite costa 249,90 euro anzichè 279,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 10T Lite al prezzo scontato di 249,90 euro.