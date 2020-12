Diagrammi di rete, di flusso, e di gantt: cosa sono e come realizzarli

I diagrammi sono una delle migliori soluzioni per dare una “forma” a idee e pensieri. I vantaggi di cui si può godere ricorrendo a queste rappresentazioni grafiche sono davvero moltissimi, e possono variare a seconda della tipologia di diagramma utilizzato. Tra i principali troviamo sicuramente quelli di rete, di flusso, e di gantt. In questo articolo vedremo dunque in cosa si differenziano e quali strumenti digitali utilizzare per realizzarli, tra cui un software gratuito per il network mapping.

Cosa sono i diagrammi?

Come anticipato, i diagrammi sono rappresentazioni grafiche che permettono di mettere nero su bianco pensieri, idee, e progetti. Esistono numerose varianti di diagrammi, ma tra i più utilizzati troviamo quelli di rete, di flusso, e di gantt. I primi consentono di realizzare uno schema di una rete di computer o di telecomunicazioni in generale. Al loro interno si posizionano elementi che mostrano quali sono i componenti di tale rete, come i pc, i router, gli hub, e altri ancora, oltre che il modo in cui questi sono in grado di interagire.

I diagrammi di flusso invece consentono la rappresentazione di idee complesse, con lo scopo di facilitarne la loro comprensione. In questa macrocategoria di diagrammi si trovano molti altri sottoinsiemi con delle sottili differenze, ma sempre composti da forme geometriche collegate in maniera multi-direzionale. Infine troviamo i diagrammi di gantt, utili in questo caso per la pianificazione di progetti. In sintesi attraverso tali strumenti si esegue una sorta di panoramica dei compiti, con relative scadenze dei membri del team.

Software gratuito per il network mapping

A prescindere dalla tipologia di diagramma, per la loro rappresentazione grafica possiamo ricorrere ad una serie di strumenti digitali in grado di facilitare il compito. In rete è possibile trovare numerosi software che permettono di creare un diagramma di rete, sia gratuiti che a pagamento. La seconda soluzione sicuramente consente di accedere ad una serie di funzionalità difficilmente disponibili su applicativi gratuiti. Ma l’eccezione alla regola proviene da Edraw Max, software gratuito per il network mapping di indubbia qualità.

Edraw Max offre moltissimi modelli e simboli che possono fornire da ispirazione nella stesura del progetto. In questo modo si rende possibile una rappresentazione grafica efficace ed altrettanto dettagliata. Tra le funzionalità di spicco del software possiamo sicuramente menzionare la sua grande compatibilità con moltissimi formati di comune utilizzo, tra cui Word, PDF, Jpeg, HTML, ed altri ancora. In altre parole il programma si propone come una valida alternativa ad un software davvero molto noto: Microsoft Visio.

Attraverso Edraw Max, che ricordiamo è in grado di funzionare su diverse piattaforme tra cui Windows, Linux, e Mac OS, si potranno realizzare ben 280 diverse tipologie di diagrammi. Iniziare con la creazione è piuttosto semplice. Il primo passo da muovere una volta proceduto con il download, l’installazione, e il primo avvio del software, è quello di scegliere le icone che dovranno rappresentare i differenti elementi del diagramma stesso.

Tra i principali possiamo citare i vari computer della rete, i dispositivi connessi nella stessa come router, stampanti, centralini Voip, ed altri ancora. Successivamente la scelta dovrà passare dai connettori intelligenti, con il compito di stabilire quale tipo di collegamento è presente tra i suddetti dispositivi. In questo modo sarà dunque possibile realizzare velocemente progetti complessi ma di facile comprensione per chiunque. Ed è in questo frangente che si concretizza un altro grande pregio di Edraw Max.

Si tratta della curva di apprendimento del programma, davvero molto rapida, che permette di risparmiare tempo nell’acquisizione dei fondamentali e dei vari passaggi. Tempo che potrà essere impiegato in maniera più produttiva nelle proprie attività. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che sul web sono presenti moltissime guide e tutorial che potranno sicuramente fornire idee utili per realizzare diagrammi di rete professionali ed efficaci.