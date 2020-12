Smartphone entry level, poca spesa per buoni risultati

Fra i modi di dire che più di frequente vengono considerati verità assolute, merita sicuramente un posto di rilievo quello secondo cui chi più spende meno spende. In senso generale, infatti, ciò che significa è sicuramente vero: l’acquisto di un oggetto costoso anziché di uno più economico si ripaga nel corso del tempo, dal momento che la qualità del primo, implicita nel maggior costo, permetterà di ammortizzare il costo sostenuto per il suo acquisto in un maggior arco di tempo.

Chi ha pensato la massima, tuttavia, non poteva sicuramente prevedere cosa sarebbe stato, negli anni che stiamo vivendo, il mercato della tecnologia, e nello specifico il settore degli smartphone entry level. Se infatti il modo di dire rimane certamente valido come regola di principio, nella scelta di uno smartphone la fascia di prezzo bassa non è necessariamente indice di scarsa qualità, anzi: molto spesso è vero il contrario.

Nel settore degli smartphone infatti si muovono case produttrici che fanno della convenienza economica il loro punto di forza, attraverso il quale poter competere con i più grossi nomi del mercato. È questo il caso di Oppo, che nella sua storia è caratterizzata da intuizioni che sono comunemente associate alle favole tecnologiche americane: gli inizi, i primi modelli, la necessità di dimostrare di non essere una produttrice di prodotti usa e getta, e infine lo sbarco nel mercato internazionale.

In particolare, l’uso di materiali economici ha permesso di concentrare risorse nella componente della fotocamera, rendendo il marchio il primo a proporre fotocamere frontali con risoluzione di 5 e 16 megapixel, intuendo le potenzialità dello smartphone come potente macchina fotografica tascabile. Una storia diversa, ma simile negli esiti, è quella di un altro colosso cinese, Huawei. Nata come compagnia di telecomunicazioni, e attiva nel settore già dalla fine degli anni ’80, ha invaso il mercato internazionale puntando proprio sulla fascia entry level, proponendo telefoni economici ma caratterizzati soprattutto da buoni sistemi ottici.

Conquistata la posizione, il produttore cinese ha potuto diversificare l’offerta dei suoi prodotti attraverso l’utilizzo di sottomarchi, come Honor, rivolti a fasce di pubblico ben specifiche. Questo è stato solo uno dei tanti motivi che hanno permesso a Huawei, lo scorso luglio, di diventare il primo venditore di smartphone al mondo, superando Samsung e Apple che, da nove anni, si alternavano al comando. Considerando che Huawei ha dovuto fare i conti anche con le tensioni con l’amministrazione statunitense, il valore del risultato è ancora più significativo.

La scelta di uno smartphone di fascia bassa è facilitata anche dall’altissimo numero di applicazioni che esistono in circolazione, ovviamente caratterizzate da diverse caratteristiche tecniche. Fra queste l’offerta di applicazioni a basso impatto sull’hardware è piuttosto ampia, permettendo di concedersi di spaziare in ogni caso fra diversi passatempi, che si tratti di giocare a poker online gratis o di confrontarsi con i più semplici giochi hypercasual. In senso generale, non è sbagliato considerare che per qualsiasi esigenza che possa essere soddisfatta da uno smartphone, esisterà sicuramente un’app capace di funzionare anche in telefoni che sacrificano componenti come RAM o capacità.

Uno fra gli aspetti sui quali maggiormente si distinguono gli smartphone entry level è l’insieme delle specifiche della fotocamera. Come detto, l’intuizione di costruire il telefono intorno a un ottimo apparecchio fotografico, scommettendo su un’utenza sempre più interessata a fare foto, si è rivelata corretta e ha permesso a molti marchi di fare le proprie fortune, da Huawei ed Oppo fino ad arrivare al recentissimo Poco M3, nato in casa Xiaomi e che punta soprattutto su una fotocamera da 48 megapixel. Altro versante molto sfruttato, in un mercato dove l’autonomia gioca un ruolo dominante, è quello della capacità della batteria. In questo senso uno fra i nomi più noti è quello di Wiko, che fa dell’equilibrio fra consumi del telefono e capacità della batteria il suo punto di forza soprattutto nei modelli più economici.

Infine, non è da sottovalutare Nokia, che nel settore entry level punta molto sull’effetto nostalgia insieme a una particolare attenzione nella durata delle batterie. I vari modelli proposti, infatti, sono tutti accomunati dalla collocazione ben evidente del marchio, come negli storici modelli degli anni 2000, e dalla batteria che ha sempre una capienza pari o superiore ai 3500 Mah, garantendo una durata pari almeno a una giornata intera.