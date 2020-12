Xiaomi Mi 10T Pro in offerta su Amazon sotto i 500 euro

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi Mi 10T Pro nuovamente in promozione. Si tratta di uno smartphone che strizza l’occhio ai top di gamma attualmente presenti sul mercato.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità lo rendono uno dei dispositivi più interessanti, a partire dal display da 6,67″ FHD+ con refresh rate a 144Hz. A livello di prestazioni, può contare su un processore Snapdragon 865 con supporto 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La batteria è da ben 5000 mAh, ed è in grado di garantire un’ampissima autonomia. Ed è ricaricabile attraverso la porta USB-C fino a 33W, grazie al caricatore incluso nella confezione.

Il comparto fotografico dispone di un sensore principale da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, ed è presente l’OIS e il supporto 8K per i video.

Veniamo al prezzo: solo per poche ore, Xiaomi Mi 10T Pro è proposto al prezzo di 499 euro. Un risparmio notevole, visto che la stessa versione tornerà a costare presto 599 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 10T Pro al prezzo scontato di 499,90 euro.