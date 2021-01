Offerte Amazon oggi: smartwatch Honor Watch GS Pro in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare la promo attiva sullo smartwatch Honor Watch GS Pro.

Si tratta di un dispositivo multisport, che può contare su 100 modalità di allenamento. Include il monitoraggio della forma fisica (come il VO2 Max), del sonno e della frequenza cardiaca.

Dispone di entrambi i moduli GPS e Glonass e di ben 14 certificazioni di grado militare per resistere a condizioni estreme. La durata della batteria è di 25 giorni senza GPS attivo, con quest’ultimo si riduce a 100 ore (che sono comunque notevoli).

Ottimo anche il display AMOLED da 1,39″: le immagini sono nitide anche alla luce del sole. Capitolo prezzo: in questo momento su Amazon è proposto al prezzo di 169,15 euro anzichè 199 euro. Un bel risparmio dunque, per uno degli smartwatch più interessanti presenti attualmente sul mercato.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!