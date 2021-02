Offerte Amazon oggi, Oppo Reno 4Z in sconto

Tra le offerte Amazon oggi presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo un forte sconto su Oppo Reno 4Z, uno smartphone mid-range che regala diverse soddisfazioni.

Si tratta di un device con display LCD da 6,57″ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A livello di prestazioni monta un processore MediaTek abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, la batteria è da 4000 mAh e garantisce una buona autonomia di durata.

Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 48 MP e tecnologia Ultra Night Mode: le foto vengono davvero bene, così come anche i video.

Capitolo prezzo: in questo momento Oppo Reno 4Z viene venduto al prezzo di 257,49 euro anzichè 399,99 euro. Un bel risparmio insomma, che merita sicuramente più di un pensierino.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Oppo Reno 4Z al prezzo scontato di 257,49 euro.