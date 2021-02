Offerte Amazon oggi, ecco Realme 7 5G in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti attualmente nell’e-commerce, segnaliamo il nuovo smartphone Realme 7 5G proposto ad un prezzo scontato veramente interessante.

Si tratta di un device con display da 6,5″ con refresh rate a 120 Hz: lo schermo occupa la quasi totalità del pannello frontale. C’è spazio solo per il piccolo foro in alto a sinistra utile ad ospitare la fotocamera frontale.

A livello di prestazioni, monta un processore SoC MeditaTek Dimensity 800U, chip con processo produttivo a 7nm compatibile con le reti 5G e ottimizzato per il gaming. Viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria è da 5000 mAh, perfetta per garantire un’autonomia di due giorni.

Ottimo il comparto fotografico: possiede 4 fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP, un’ottica ultra-grandangolare con angolo di 119°, un’obiettivo Macro e un sensore monocromatico.

Capitolo prezzo: in questo momento Realme 7 5G costa 249,90 euro anzichè 279,90 euro. Non male!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 7 5G al prezzo scontato di 249,90 euro.