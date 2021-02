Offerte Amazon, smartwatch Huawei Watch Fit a 50 euro in meno

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo che lo smartwatch Huawei Watch Fit è proposto ad un prezzo scontato veramente notevole.

Si presenta innanzitutto con un display AMOLED da 1,64″ e 326 PPI. Fornisce 12 tipi di allenamenti rapidi animati e 96 modalità di allenamento totali. Monitora inoltre in maniera davvero accurata la frequenza cardiaca: merito della tecnologia TruSeen 4.0 di cui è dotato.

Ha il GPS integrato e una resistenza alla profondità di 5 ATM. Ottima anche la batteria, che può garantire una durata fino a 10 giorni.

Arriviamo al capitolo prezzo: solo per questa settimana, Huawei Watch Fit viene proposto al prezzo scontato di 79,90 euro. Considerando che il prezzo di listino è di 129,90, il risparmio netto è di ben 50 euro!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè la promozione in questione terminerà tra cinque giorni, ma le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch Fit al prezzo scontato di 79,90 euro.