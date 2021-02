Smart TV in offerta: su Amazon tanti modelli Hisense

Sei alla ricerca di una smart TV in offerta? Beh, allora sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto! Infatti su Amazon ci sono attive alcune promozioni davvero interessanti sui modelli Hisense.

In particolare, sono due i televisori in promo che ci hanno particolarmente colpito. Il primo è Hisense 50U71QF, modello da 50″ ULED Ultra HD 4K con processore Quantum Dot e tecnologia HDR 10+ Dolby Vision.

A livello audio c’è il Dolby Atmos. Presente il Full Array Local Dimming e integrata c’è Alexa. In questo momento costa 599 euro anzichè 799 euro.

Il secondo modello ha le stesse caratteristiche del primo, ma con un display più grande: è infatti da 55″. Costa 749 euro anzichè 999 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle prome, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.