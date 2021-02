Smartphone in offerta: device Oppo in promo su Amazon

Sei alla ricerca di uno smartphone in offerta? Beh, allora sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto! Infatti su Amazon ci sono attive alcune promozioni davvero interessanti sui modelli Oppo.

In particolare, sono due i device in promo che ci hanno particolarmente colpito. Il primo è Oppo Reno 4Z: si tratta di un device con display LCD da 6,57″ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A livello di prestazioni monta un processore MediaTek abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, la batteria è da 4000 mAh e garantisce una buona autonomia di durata.

Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 48 MP e tecnologia Ultra Night Mode: le foto vengono davvero bene, così come anche i video. In questo momento costa 259 euro anzichè 399,99 euro. Un bel risparmio insomma, che merita sicuramente più di un pensierino.

Il secondo modello è Oppo A91, dispositivo caratterizzato da un display AMOLED da 6,4″ e da un processore MediaTek MT6771V Helio P70 Octa-Core fino a 2.1 GHz, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. La batteria è da 4025 mAh, con ricarica rapida.

Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 48MP con apertura f/1.8 (wide). In questo momento costa 247 euro anzichè 329 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle prome, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.