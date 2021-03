Offerte Amazon oggi, ecco Huawei MateBook D 14 in sconto

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Huawei MateBook D 14 proposto in forte sconto.

Dispone di uno schermo da 14″ Full View 1080p FHD Ultrabook e possiede inoltre un processore AMD Ryzen 7 3700U, abbinato a 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

La collaborazione multi-schermo facilità l’interazione tra smartphone e il nuovo matebook d 14, permettendoti di proiettare il tuo telefono sul laptop. E’ un perfetto compagno di viaggio, con la sua batteria da 56wh puoi affrontare un lungo volo guardando una serie con un’autonomia fino a 9.5 ore di riproduzione video a 1080p.

Parliamo di prezzo: in questo momento, costa 749,90 euro anzichè 799 euro. Un risparmio notevole dunque.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei MateBook D 14 al prezzo scontato di 749,90 euro.