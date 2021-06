I magnifici cinque film sul tema del gioco mai realizzati

Che vi sia un legame stretto tra cinema e gioco è un fatto innegabile. Non serve avere una grande memoria o una sterminata conoscenza del mondo del cinema, per ricordare almeno una manciata di titoli che hanno come tema centrale, di cornice o come scena cult una partita di carte, al casinò, un lancio di dadi o una scommessa vincente. Le motivazioni sono davvero molteplici: i film sul gioco d’azzardo hanno un dramma intrinseco perché, per definizione, riguardano il rischio. Non è divertente guardare qualcuno essere prudente e cauto, ma vedere qualcuno che mette costantemente a rischio il proprio benessere nella speranza disperata e irrazionale di quel grande colpo, un po’ come la classica trama sul poliziotto veterano che prende come incarico l’ultimo grande caso, prima della pensione.

Di solito non finiscono con una tranquilla vita familiare a nord dello stato, contando le loro vincite, ma questa è un’altra faccenda. Una nota sulla metodologia: abbiamo cercato di assicurarci nelle recensioni di enfatizzare il gioco d’azzardo rispetto al film. Pochi sosterrebbero che Rounders è migliore di Casino, ma Casino è meno sul gioco d’azzardo e più sul mondo in cui si svolge quel gioco d’azzardo; Rounders riguarda sicuramente il gioco d’azzardo. Abbiamo virato più verso i film sul gioco d’azzardo. Fortunatamente, molti di loro sono grandi film da soli.

Vegas Vacation (1997)

Ok, sappiamo bene che questo non è un gran bel film: è probabilmente il peggior film di Vacation, con la possibile eccezione di quel terribile riavvio con Ed Helms. Ma dovrai accontentarci di questo, perché ha forse la battuta di casinò più divertente e stupida di tutti i tempi. Fondamentalmente, Clark Griswold sviluppa una dipendenza dal gioco d’azzardo ed è tormentato da un commerciante di carte di nome Marty, interpretato — in modo fantastico — da Wallace Shawn. Clark è così scarso nel gioco d’azzardo che, a un certo punto in un casinò “scontato”, sborsa più di $ 20 per giocare a un gioco chiamato “Scegli un numero tra 1 e 10?” Egli indovina “4”. Il mazziere dice “no, 7” e … prende solo i suoi soldi. Clark scappa via, brontolando tra sé e sé. L’idea che un tale gioco possa esistere riassume fondamentalmente Las Vegas e il gioco d’azzardo in generale. È forse il gioco di carte più onesto possibile.

Lucky You (2007)

Creato per scatenare l’hype della mania attorno World Series of Poker ora pietosamente raffreddata, il compianto Curtis Hanson ha messo immediatamente fine alla sua fantastica corsa LA Confidential/Wonder Boys/8 Mile/In Her Shoes con questa storia per lo più trita di una superstar del poker giocatore (Eric Bana) con una relazione complicata con il suo padre giocatore di poker superstar ancora più grande (Robert Duvall). Abbiamo visto quella storia un milione di volte in un milione di film sportivi migliori – questo ha anche un Big Game alla fine – ma sia Bana che Duvall trovano un po’ di verità nei loro personaggi a prescindere. Questo film è stato un disastro al botteghino e la serie positiva di Hanson era finita.

21 – Blackjack (2008)

Basato sulla vera storia (se impreziosita dall’autore Ben Mezrich) del MIT Blackjack Team che ha battuto la casa per quasi un decennio, 21 trasforma un’interessante storia di matematica e affari in una sorta di film di rapina stupido con molti attori giovani e belli (Jim Sturgess, Kate Bosworth, Aaron Yoo, Jacob Pitts e persino Josh Gad) che cercano di tirarne una su Kevin Spacey. Spacey è particolarmente apprezzato qui, e il film è stato criticato per il “whitewashing” nel suo casting, trasformando i giocatori della vita reale per lo più asiatici-americani in generici bianchi. Ma per un breve momento, prima che Spacey venga rapito e picchiato in una stanza d’albergo, è uno sguardo interessante sulla scienza dietro il gioco d’azzardo intelligente. Ma solo per un momento perché tra finzione e giocare a blackjack online soldi veri la differenza sta tutta lì, nel fatto che i soldi messi in gioco cambiano tutto il quadro della situazione.

Let it ride (1989)

Una piccola commedia strana su un perdente dipendente dal gioco d’azzardo (Richard Dreyfuss) che, per un giorno, vince su ogni singola scommessa alle corse dei cavalli. Questo lo ispira solo a spingere di più e andare avanti, e anche se questo potrebbe rivelarsi un disastro in un film come, diciamo, Uncut Gems, qui, è solo una stravagante commedia degli anni ’80. Let It Ride ottiene ancora molto dal chilometraggio comico della mania di Dreyfuss e fa molto per alcune divertenti esibizioni di supporto di TeriGarr, Jennifer Tilly e David Johansen. Ma diciamo solo che non lo mostrano alle riunioni di Gamblers Anonymous.

Maverick (1994)

C’è stato un tempo in cui Mel Gibson era considerato un protagonista così leggero e vivace che un film in studio ad alto budget poteva sfruttare il suo fascino come squalo e truffatore. Basato sulla popolare serie televisiva degli anni ’50 (e interpretato dal protagonista di quello show, James Garner), Maverick è un congegno un po’ rigonfio, troppo lungo e troppo pieno di un ambito occidentale che sarebbe stato epico e probabilmente non necessario di Richard Donner. Ma il film ha ancora i suoi piaceri, non ultimo dei quali è l’amica di Gibson, Jodie Foster, che si diverte a interpretare il tipo di ruolo di damigella in pericolo che avrebbe altrimenti evitato per gran parte della sua carriera. È davvero esilarante vederla in questi panni per lei così inusuali e distanti dal suo canone standard.