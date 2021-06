Xiaomi Mi 11 Lite a soli 229€ grazie al Prime Day!

Offerta irripetibile per il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite su Amazon Italia grazie al Prime Day 2021. Ci sono due versioni, da 64 e 128 gb di memoria interna, entrambe scontate con prezzi a partire da 229€, per ora il prezzo più basso su Amazon. Ricordiamo che l’offerta è riservata solo agli utenti Prime.

La scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Lite è molto interessante. Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 732G accompagnato da 6 GB di RAM, 64/128 GB e una batteria da 4.250 mAh. Niente male anche il design, con un bel display AMOLED da 6,55″ e una tripla fotocamera sul retro, con sensore principale da 64 MP.

Per acquistare Xiaomi Mi 11 Lite da 64 GB e da 128 GB in offerta su Amazon basta andare a questo indirizzo oppure cliccare sui link in basso.

Versione da 64 GB:

358 Recensioni Xiaomi Mi 11 Lite - Smartphone 6+64GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Bubblegum Blue 6.55 Pollici DotDisplay AMOLED 10-bit con colori vibranti- Mi 11 Lite 4G e' dotato di un display AMOLED da 6,55 " a 90 Hz con...

Design superleggero, elegante e ergonomico-Il Mi 11 Lite crea una sensazione super confortevole e leggera con 6,81 mm di spessore e 157...

Qualcomm Snapdragon 732G- Mi 11 Lite include l'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 732G, perfetto bilanciamento tra potenza ed...

64mp fotocamera – Mi 11 Lite integra una tripla-fotocamera con un sensore principale da 64 MP e può scattare foto ultra...

Batteria da 4250 mAh e 33W ricarica rapida- Mi 11 Lite include una batteria da 4250 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 33W

Versione da 128 GB: