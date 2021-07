Chat WhatsApp tra Android ed iOS sempre più vicine: eccola in azione!

Whatsapp sembra sempre al lavoro per integrare il suo programma tra Android e IOS. Una migrazione di chat tra piattaforme diverse disponibili finora solo tramite app di terze parti (a pagamento)

WABetaInfo ha pubblicato un video in cui mostra la funziona in azione con passaggio molto facile ed intuito tra una piattaforma e l’altra. Purtroppo non si sà ancora quando verrà rilasciata ma vediamo che, almeno per ora, è necessario un cavo per collegare i due smartphone. L’operazione inizierà dal telefono in cui vorrete trasferire i dati per poi essere completata sullo smartphone di destinazione.

Per ora possiamo solo sperare che la versione definitiva venga rilasciata presto ricordando infine che la funzionalità non sarà di sicuro importante per molti utenti ma siamo sicuri che qualcuno abbia storto il naso perdendo contenuti da un telefono all’altro.

Aspettando novità vi rilasciamo il tweet in questione.