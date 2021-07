Come gestire o eliminare l’archiviazione eliminabile sul Mac

La Apple ha risolto il problema dell’archiviazione limitata, da tempo discusso da vari utenti, fornendola tramite servizio di cloud al posto di fornire un hard disk più grande. Ecco perché sulla barra di archiviazione troviamo il nuovo segmento “Cancellabile”. Ma andiamo a fondo sulla questione.

Cos’è lo spazio Cancellabile sul Mac? Quali file vengono definiti “Cancellabili”?

Lo spazio cancellabile mac è costituito da file che macOS ritiene adatti all’eliminazione, ovvero quelli che possono essere rimossi dal Mac senza problemi. Lo spazio Cancellabile è legato all’ottimizzazione dell’archiviazione su macOS, infatti quando si attiva l’ottimizzazione molti file vengono spostati su cloud e per alcuni la presenza o meno su disco è facoltativa.

I file definiti “Cancellabili” sono file che, per per inutilizzo o perchè sono già sincronizzati con il Cloud, sono cancellabili dal nostro dispositivo, per risparmiare spazio senza alcun danno.

Questi file possono essere di vario genere, dai film già visti su iTunes ai file di applicazioni mai utilizzati, come i file di lingua.

Il sistema rileva in automatico questi file e in caso di spazio in esaurimento, con l’ottimizzazione attiva, li rimuove per liberare spazio.

Come posso vedere lo spazio Cancellabile?

Hai diverse opzioni:

Barra di archiviazione . Per accedervi, scegli Informazioni su questo Mac dal menu Apple, poi passa al pannello Archiviazione. Abilita la visione dello spazio nella barra di stato del Finder, cliccando su Vista e poi su Mostra la barra di stato.

. Per accedervi, scegli Informazioni su questo Mac dal menu Apple, poi passa al pannello Archiviazione. Abilita la visione dello spazio nella barra di stato del Finder, cliccando su Vista e poi su Mostra la barra di stato. Clicca su Vai nel menu in alto, scegli Computer, poi clicca con il pulsante destro del mouse sul disco rigido per poi selezionare Ottieni informazioni

nel menu in alto, scegli Computer, poi clicca con il pulsante destro del mouse sul disco rigido per poi selezionare Ottieni informazioni Dal pannello Preferenze > Generali del Finder si può attivare la visualizzazione dei dischi rigidi sul desktop.

> Generali del Finder si può attivare la visualizzazione dei dischi rigidi sul desktop. Se stai utilizzando macOS Mojave o Sierra/High Sierra, puoi semplicemente chiedere a Siri quanto spazio hai a disposizione.

Come posso liberare lo spazio Cancellabile sul Mac?

Per utilizzare la funzione di ottimizzazione dello spazio sul Mac, disponibile dalla versione macOS 10.12 Sierra, bisogna andare sul pannello Archiviazione in Informazioni su questo Mac, per poi fare clic su Gestisci. Ora potrai attivare le varie sincronizzazioni con iCloud dopo aver atteso la scansione del disco. L’archiviazione automatica su iCloud viene presentata su Consigli. Le altre voci presenti in questa sezione sono:

Ottimizza archiviazione

Svuota automaticamente il cestino (elimina i file che sono stati nel cestino per più di 30 giorni)

Riduci distrazioni (qui puoi sfogliare i documenti e i contenuti archiviati, per eliminare i file che non ti servono più)

Su Gestisci sono presenti tutte le voci per permettere di ottimizzare al meglio lo spazio, come:

Applicazioni

Cestino

Creazioni musicali (legata a GarageBand)

Documenti

File iOS (backup archiviati sul computer)

Foto (con iCloud dovrai attivare la Libreria foto)

iCloud Drive (file scaricati dal drive sul Mac)

iTunes

Libri

Mail

Messaggi

Per “forzare” l’eliminazione dei file cancellabili bisogna utilizzare un utility specializzato, ovvero un software adatto ad una determinata funzione, in questo caso quella di eliminare questo tipo di file.

Ricordiamo che tutto questo processo è stato sviluppato dalla Apple, perciò, con la dovuta attenzione, è impossibile perdere dati importanti.

Quanto costa il servizio iCloud?

Se i 5 GB di spazio resi disponibili in maniera gratuita non ti soddisfano, iCloud prevede i seguenti piani:

50 GB – 0,99 euro al mese

– 0,99 euro al mese 200 GB – 2,99 euro al mese

– 2,99 euro al mese 2 TB – 9,99 euro al mese

Cos’altro posso fare per liberare spazio?

È sempre bene dare una ripulita, anche manualmente, al proprio Mac con piccoli accorgimenti. Ad esempio puoi eliminare le applicazioni superflue in questo modo:

Clicca sul logo Apple in alto a sinistra

Clicca su Informazioni su questo Mac

Seleziona la scheda Archivio

Pigia sul bottone Gestisci

Seleziona la voce Applicazioni

Una volta arrivato a destinazione puoi anche cliccare su Dimensioni per ordinare le applicazioni in base allo spazio occupato sul disco.

Una volta individuata l’app da eliminare, basta selezionarla e cliccare su Elimina.

In alternativa, puoi disinstallare le applicazioni (solo quelle scaricate dal Mac App Store) recandoti nel Launchpad, facendo un clic prolungato sull’icona della applicazione che vuoi cancellare e selezionando la [x] che compare nell’angolo in alto a sinistra per disinstallarla.

Puoi anche disinstallare un’applicazione dalla cartella Applicazioni di macOS, trascinando la sua icona nel Cestino e svuotare quest’ultimo facendo clic destro sulla sua icona e selezionando la voce Svuota il cestino dal menu che si apre.

Avvertenze e consigli: