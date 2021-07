Google Pixel 6 potrebbe ricevere cinque anni di aggiornamenti software Android

Il Google Pixel 6 dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno e secondo quanto riferito verrà fornito con specifiche impressionanti e supporto software aggiuntivo, secondo le voci più recenti.

Il leaker di FrontPageTech Jon Prosser ha fornito una carrellata di quelle che potrebbero essere le specifiche per i prossimi smartphone. Il Pixel 6 sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6,4 pollici, sensore principale da 50 MP con fotocamera ultrawide da 12 MP, 128/256 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM e una batteria da 4614 mAh.

La variante “Pro” otterrà un aumento del display a 6,71 pollici, anche se voci precedenti hanno ipotizzato che questa sarà una risoluzione QHD+ a 120Hz, mentre la variante più piccola avrà una risoluzione FHD+ a 120Hz. Il Pixel 6 “Pro” sarà inoltre dotato di un teleobiettivo aggiuntivo da 48 MP, fino a 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM. La batteria sarà più grande a 5.000 mAh.

Molto di questo è già stato ipotizzato, ma è bello vedere le specifiche tutte disposte per avere un quadro più completo di questi dispositivi.

La cosa più interessante è che Prosser sostiene che Pixel 6 riceverà cinque anni di aggiornamenti software Android, il che è piuttosto impressionante. Finora, Samsung detiene la corona per il supporto software più lungo dopo aver annunciato una promessa di supporto di quattro anni su molti dei suoi dispositivi. Ai suoi telefoni aziendali sono già stati promessi fino a cinque anni di supporto software.

Ovviamente, questo è da prendere con le pinze fino a quando non sentiremo qualcosa di ufficiale da Google, ma annunciare cinque anni di supporto software sarebbe un’impresa importante per avvicinare l‘ecosistema Android a iOS in termini di supporto e potrebbe essere un enorme punto di forza, in particolare per i dispositivi Pixel di Google.

È anche importante notare che questo potrebbe non riferirsi necessariamente a cinque anni di aggiornamenti della versione Android, ma a cinque anni di supporto software tramite aggiornamenti di sicurezza. Potrebbe non essere l’ideale, ma la situazione è migliorata un po’ grazie a Project Mainline.

Per ora, dovremo aspettare fino a ottobre per sentire qualcosa di ufficiale poiché Prosser afferma che è probabile che i dispositivi verranno annunciati.