iPhone 12 si deprezza meno di iPhone 11, secondo uno studio

I modelli di iPhone 12 hanno mantenuto il loro valore meglio dei modelli di iPhone 11 dopo lo stesso lasso di tempo, secondo un nuovo rapporto di SellCell .

Durante i sei mesi successivi al lancio, i modelli iPhone 12‌ hanno perso in media il 34,5% del loro valore, mentre nello stesso periodo dopo il lancio della gamma ‌iPhone 11‌, i modelli ‌iPhone 11‌ hanno perso il 43,8% del loro valore. Ciò significa che i modelli iPhone 12‌ mantengono il loro valore del 9,3% in più rispetto ai modelli iPhone 11‌ durante i sei mesi successivi al lancio.

Sebbene il lancio di iPhone 12‌ abbia spinto i modelli iPhone 11‌ a perdere l’otto percento del loro valore in tre mesi e il dieci percento del loro valore entro nove mesi, i modelli iPhone 11‌ stanno ora stabilizzando il loro deprezzamento.

Tra iPhone 11‌, ‌iPhone 11‌ Pro e iPhone 11 Pro Max , ‌iPhone 11‌ si è deprezzato di meno con una perdita di solo il 31,7%, nonostante sia il modello meno costoso. Si tratta del 17,5% in meno di deprezzamento rispetto a ‌iPhone 11‌ Pro e del 9% in meno di deprezzamento rispetto alla media su tutti e tre i telefoni.

Durante i 21 mesi dal suo lancio, iPhone 11‌ ha comunque funzionato meglio, avendo perso il 49,1% del suo valore complessivo. L’‌iPhone 11‌ Pro, d’altra parte, è stato il peggiore, perdendo il 56,9% del suo valore nei 21 mesi dal suo lancio.

Nella linea ‌iPhone 12‌, l’ iPhone 12 mini si è deprezzato di più, perdendo il 41% del suo valore dopo sei mesi. Si tratta in media di quasi il 9% in più di deprezzamento rispetto agli altri dispositivi valutati, il che forse indica una domanda ridotta. Anche così, ciascuno dei modelli ‌iPhone 12‌ ha recuperato valore. L’ iPhone 12 Pro Max ha perso il 49,2 percento nel primo mese, ma nel sesto mese il telefono ha recuperato il 20,3 percento del suo prezzo consigliato.

Nel complesso, sia la serie di dispositivi iPhone 11‌ che iPhone 12‌ hanno perso in media dal 40 al 50 percento del loro valore entro le prime quattro settimane dal lancio. L’ iPhone è ancora di gran lunga il miglior smartphone per la conservazione del valore, indipendentemente dal modello esatto. Ad esempio, uno studio precedente ha dimostrato che iPhone 12‌ mantiene il suo valore del 20% in più rispetto al Samsung Galaxy S21.