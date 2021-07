Come la tecnologia ha cambiato il gioco d’azzardo

La tecnologia ha pervaso ormai ogni settore possibile. E ciò si riversa, costantemente e quotidianamente, sulle nostre abitudini, anche le più comuni. Uno dei settori che ha visto un cambiamento più radicale grazie alle innovazioni tecnologiche è senza dubbio quello del gioco.

Sì, perché il gioco d’azzardo ha subito un mutamento molto significativo che è strettamente legato in particolar modo nel modo in cui si può fruire dei servizi messi a disposizione. Un cambiamento che però è stato sicuramente accelerato dalla situazione pandemica che abbiamo dovuto fronteggiare, la quale, come vedremo nel dettaglio, ha difatti obbligato la maggior parte dei giocatori a servirsi di un device per poter giocare. Ma vediamo nel dettaglio.

Tecnologia e gioco d’azzardo: il boom

Il boom per quanto riguarda il gioco d’azzardo online è stato impressionante. I dati parlano di una crescita come mai si era registrata proprio durante il 2020. E la motivazione è sicuramente ben legata alla pandemia. Con questa emergenza sanitaria, infatti, il governo è stato costretto a portare avanti una politica di chiusure per cercare di contrastare la diffusione del virus. Ciò ha portato, oltre che a notevoli problematiche economiche per tanti settori, ad un blocco totale del gioco legale.

Di conseguenza, i giocatori abituali e quelli occasionali hanno dovuto virare completamente sul gioco online. E quando parliamo di gioco ci riferiamo non soltanto alle sale per scommettere, ma anche alle sale bingo, ai casino e tutto ciò che fosse riconducibile a questo tipo di attività. Ma va anche detto, però, che questa virata verso l’online si era già ampiamente registrata negli ultimi tempi, soltanto che ha visto un’accelerata determinante nel 2020.

Ciò ha portato ad un cambiamento del settore, il quale ha visto una domanda sempre maggiore.

Gioco d’azzardo: cosa è cambiato

Il cambiamento principale per quanto riguarda il gioco ruota attorno alla modalità di fruizione. Se prima era necessario, fondamentalmente, recarsi in sala giochi o quantomeno possedere un pc per giocare, oggi è completamente differente. Basti pensare al fatto che si può giocare da qualsiasi tipo di device, smartphone, tablet o portatile, basta che si connetta ad internet. Ciò può far ben comprendere le potenzialità da sfruttare.

Oltre a ciò, va detto che si possono scegliere tantissimi siti i quali mettono a disposizione tra le più svariate forme di pagamento e di prelievo: parliamo di PostePay, PayPal e così via. Inoltre, va considerato che oggi è difficile imbattersi in siti web che non permettano di giocare a tutti i giochi che sono presenti sul mercato.

Oramai, tutti i siti di gioco, in particolare i casino online, garantiscono la possibilità di giocare ai giochi di carte come il poker, la scopa, il sette e mezzo e così via, così come altri giochi come roulette e slot machines. Insomma, la domanda è aumentata e il servizio si è perfezionato drasticamente per venire incontro alle richieste degli utenti. Infine, consideriamo anche la possibilità di sfruttare i famosi bonus di benvenuto al momento dell’iscrizione al sito.