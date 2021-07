I telefoni della serie P50 di Huawei saranno rivelati il ​​29 luglio

Il CEO del gruppo Huawei Richard Yu ha confermato oggi in un post su Weibo che i telefoni della serie P50 di punta dell’azienda debutteranno il 29 luglio. Il P50 e il P50 Pro sono stati visti per la prima volta dall’azienda al suo mega evento di lancio di HarmonyOS il mese scorso.

Secondo Yu, la serie P50 stabilirà un nuovo punto di riferimento per le fotocamere degli smartphone, grazie a una “nuova tecnologia di imaging mobile”. Sebbene Huawei non abbia ancora rivelato alcun dettaglio, le voci affermano che P50 e P50 Pro avranno un sensore principale Sony IMX800 da 1 pollice. Attualmente, l’unico telefono con un sensore per fotocamera da 1 pollice è lo Sharp Aquos R6 , lanciato in Giappone all’inizio di quest’anno.

Secondo recenti rapporti dalla Cina, Huawei sta pianificando di utilizzare lo Snapdragon 888 di Qualcomm per la serie P50 a causa della carenza dei suoi chipset Kirin 9000 sviluppati internamente. Il Vanilla P50 dovrebbe essere alimentato da una variante solo 4G del chip mobile di punta di Qualcomm.

Anche se dovremo aspettare ancora un po’ per saperne di più è abbastanza chiaro che non offriranno app o servizi Google. A differenza di Honor, Huawei è ancora soggetta alle sanzioni statunitensi . Anche se è riuscita a limitare l’impatto del divieto sul business degli smartphone nel primo anno, la quota di mercato di Huawei è diminuita drasticamente negli ultimi trimestri.

La società ha iniziato a inviare inviti a un evento di lancio globale per la serie Magic 3 la scorsa settimana. Si ipotizza che la serie Honor Magic 3 potrebbe essere la prima a presentare il chipset Snapdragon 888 Plus di Qualcomm. Altre specifiche rumorose dei telefoni includono la ricarica rapida da 66 W / 100 W e gli schermi a doppia perforazione con risoluzione QHD +.