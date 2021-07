Xbox Cloud Gaming è finalmente disponibile su iPhone, iPad e computer!

I giocatori di tutto il mondo faranno i salti di gioia: accessibile in beta pubblica il programma che permette di giocare alla Xbox da altri dispositivi

Dopo mesi di beta testing privato, finalmente oggi Xbox Cloud Gaming, precedentemente conosciuto come xCloud) è disponibile in beta pubblica per tutti, direttamente dal browser del proprio computer o da Safari su iOS.

Basta avere un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ed accedere al sito xbox.com/play.

Troverete più di 100 giochi per console di grande qualità con i quali potrete giocare direttamente sul vostro iPhone o iPad attraverso un controller compatibile.

Tra i requisiti c’è iOS 14.4 o versioni successive, una connessione minima di 10 Mega ed un controller Bluetooth o USB, meglio se uno dell’azienda.

Microsoft fa inoltre sapere che ci sono miglioramenti significativi nell’esperienza complessiva avendo migrato l’Xbox Cloud Gaming al nuovo hardware Xbox Series X personalizzato. Sono inoltre stati aggiornati i datacenter Microsoft in tutto il mondo con Xbox più veloce e potente per offrire tempi di caricamento più rapidi, frame rate migliorati ed un’esperienza di gioco superiore. Per garantire una latenza più bassa, i giochi vengono trasmessi in streaming a 1080p e fino a 60fps.

Insomma se avete una Xbox adesso potete giocare ai vostri titoli in piena mobilità direttamente dal vostro iPhone, iPad o computer, con una console in cloud che riprodurrà il vostro gioco e trasmetterà i risultati sullo schermo in tempo reale.