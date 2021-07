Xiaomi supera Apple e diventa il secondo brand di smartphone

Sembra che Xiaomi stia vivendo un ottimo 2021. Oltre a realizzare ottimi telefoni Android come Mi 11 Ultra e Mi 11 , Xiaomi ha venduto decine di milioni di telefoni economici della serie Redmi, permettendogli di superare Apple per diventare il secondo produttore di smartphone al mondo.

Gli ultimi dati di Canalys rivelano che Xiaomi ha ora una quota di mercato globale del 17%, superata solo da Samsung al 19%. L’azienda osserva che Xiaomi ha registrato un’enorme crescita dell’83% su base annua, con Samsung che ha annunciato un aumento del 15% e Apple solo dell’1%. OPPO e Vivo, nel frattempo, sono al quarto posto con una quota di mercato del 10%.

Lo slancio di Xiaomi deriva da una forte attenzione al segmento del budget: il Redmi Note 10 Pro è il telefono economico da battere nel 2021, combinato con un’incursione in nuovi mercati. Secondo Ben Stanton, responsabile della ricerca di Canalys, la maggior parte della crescita di Xiaomi nell’ultimo anno è stata dai mercati internazionali:

Xiaomi sta facendo crescere rapidamente la sua attività all’estero. Ad esempio, le sue spedizioni sono aumentate di oltre il 300% in America Latina, il 150% in Africa e il 50% in Europa occidentale. Ora sta trasformando il suo modello di business da challenger a incumbent, con iniziative come il consolidamento dei partner di canale e una gestione più attenta delle scorte più vecchie nel mercato aperto. Tuttavia, è ancora in gran parte sbilanciato verso il mercato di massa e, rispetto a Samsung e Apple, il suo prezzo di vendita medio è di circa il 40% e il 75% in meno.

La stragrande maggioranza delle vendite di Xiaomi proviene da dispositivi del mercato di massa delle serie Redmi e Redmi Note, ma il marchio sta producendo sempre più telefoni di primordine che possono sostituire il meglio che Samsung e altri hanno da offrire. Il Mi 11 Ultra in particolare è un telefono straordinario che supera quasi tutti gli altri telefoni Android quando si tratta di abilità con la fotocamera. Ma con un sacco di produttori in competizione in questa categoria, Stanton nota che Xiaomi ha il suo lavoro da fare:

Quindi una delle principali priorità per Xiaomi quest’anno è aumentare le vendite dei suoi dispositivi di fascia alta, come il Mi 11 Ultra.

Con la seconda posizione ormai consolidata, Stanton afferma che Xiaomi ora punta dritto al vertice: