A cosa servono i codici a barre per CD e DVD

Il codice a barre, detto in gergo tecnico codice EAN, è quello che vediamo stampato su numerosi prodotti che acquistiamo anche per uso quotidiano. Di solito il codice a barre di cui stiamo parlando viene utilizzato per la lettura ottica con l’apposito strumento a scansione presente alla cassa dei negozi. Senza dubbio questo della scansione con appositi sensori alla cassa dei supermercati e delle altre attività commerciali è l’uso più conosciuto che si fa del codice EAN. Tuttavia dobbiamo dire che gli impieghi sono molti e potrebbe essere utile anche a ciascuno di noi. Ma approfondiamo l’argomento, cercando di capire anche perché per esempio si usano dei codici a barre anche per CD e DVD.

Che cos’è il codice EAN

Il codice EAN, come quello che può fornire Codiceabarreitalia.it, è il cosiddetto European Article Number. Si tratta, se vogliamo essere precisi, di un numero che viene assegnato ad ogni articolo da una codifica europea, in modo che ogni prodotto possa essere identificato in maniera univoca anche a livello internazionale.

Il codice a barre si caratterizza come una sequenza alfanumerica e può essere formato da una quantità differente di caratteri. Infatti a seconda del tipo di prodotto il numero dei caratteri può cambiare. Possiamo distinguere fra il codice EAN 13, che è quello più consueto ed è formato da 13 caratteri, e il codice EAN 8, che è un formato ridotto composto soltanto da 8 caratteri.

Poi aggiungiamo a questi anche delle sottocategorie. Per esempio possiamo ricordare a questo proposito l’EAN 2 e l’EAN 5, usati per ambiti specifici.

Che cosa significano le cifre del codice a barre

Le prime sette cifre formano quella che è chiamata Global Location Number, o per tradurre in italiano la numerazione globale dell’indicazione del luogo. Nei dettagli le prime tre cifre si riferiscono al Paese, che, per esempio per l’Italia, sono i numeri da 800 a 839. Le altre quattro cifre indicano l’indirizzo del produttore o del fornitore.

Nel codice EAN 8 un’altra cifra e nel codice EAN 13 altre cinque cifre servono a dare una descrizione del prodotto. Il codice di solito è riportato accompagnato da tante righe nere che sono disposte in senso verticale.

I codici a barre per CD e DVD

I cantautori o comunque tutti coloro che a vario titolo si occupano della produzione di CD e DVD possono avvalersi dei codici EAN 13 per vendere i prodotti attraverso i vari canali di vendita. È molto importante servirsi di un codice a barre di questo genere soprattutto quando ci si rivolge alla grande distribuzione.

Infatti per esempio un codice EAN 13 è obbligatorio per i CD e i DVD che vengono venduti anche su grandi store online, come Amazon e eBay. Per tutti gli e-commerce è fondamentale disporre di un codice a barre. Col codice a barre infatti, per i prodotti anche tecnologici, come i CD e i DVD, si ha il massimo della rintracciabilità e visibilità.

Se ne ricavano molti vantaggi, perché il profilo del prodotto su internet ha la possibilità di accrescersi. Inoltre con la presenza del codice EAN sui CD o sui DVD il consumatore che intende acquistare questi prodotti ha l’opportunità di leggere tutte le informazioni che gli sono utili quando il codice a barre viene scannerizzato da apposite app per cellulari o tramite scanner ad infrarossi.

È sempre importante rivolgersi all’acquisto di codici a barre che rispondano a tutti i requisiti richiesti dalla grande distribuzione, in modo da essere sicuri di avere dei codici EAN legali, certificati e soprattutto univoci. Inoltre c’è da considerare una serie di caratteristiche, come la leggibilità, la tracciabilità e la durata illimitata, che sono rilevanti per tutti i prodotti.