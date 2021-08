Fossil svela il primo smartwatch Wear OS con Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm

Fossil, noto per la produzione di alcuni dei migliori smartwatch Android , ha annunciato oggi il lancio dei primi dispositivi indossabili basati sulla piattaforma Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm. Lo Snapdragon Wear 4100+ è stato introdotto nel giugno dello scorso anno, insieme allo Snapdragon Wear 4100 standard .

Anche se non è potente come il chip Exynos W920 da 5 nm all’interno della serie Galaxy Watch 4 , Snapdragon Wear 4100+ promette tempi di caricamento delle app più rapidi e una maggiore efficienza energetica rispetto alla piattaforma Snapdragon Wear 3100 della generazione precedente.

I nuovi smartwatch Gen 6 di Fossil sono disponibili in due dimensioni: 42 mm e 44 mm. Tutte le varianti sono dotate di un display AMOLED circolare da 1,28 pollici con una densità di pixel di 326 PPI. Vantano anche un sensore di frequenza cardiaca aggiornato che consente il monitoraggio continuo con una migliore precisione del segnale. C’è anche un nuovo sensore SpO2, in grado di tracciare una stima dei livelli di ossigeno nel sangue.

Oltre alle prestazioni migliorate e ai sensori di salute aggiornati, gli smartwatch Fossil Gen 6 offrono velocità di ricarica significativamente più elevate rispetto ai loro predecessori. Fossil afferma che la velocità di ricarica della Gen 6 è “due volte più veloce del principale smartwatch”, impiegando solo 30 minuti per raggiungere l’80%. Grazie al coprocessore sempre attivo nella piattaforma Snapdragon Wear 4100+ e alle modalità Smart Battery di Fossil, i nuovi smartwatch consentono “24 ore di durata della batteria o più giorni in modalità batteria estesa”

Altri punti salienti degli smartwatch Gen 6 di Fossil includono un altoparlante integrato per le chiamate telefoniche cablate, il supporto di Google Assistant e una resistenza all’acqua di 3 ATM. Se sei un utente Spotify Premium, puoi continuare a goderti la tua musica e i tuoi podcast offline sui nuovi orologi.

Fossil Gen 6 riceverà l’ aggiornamento del sistema Wear OS 3 nel 2022, insieme ad alcuni altri aggiornamenti per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente. Gli smartwatch sono ora disponibili per il preordine dal sito Web di Fossil a un prezzo iniziale di $ 299. Fossil ha confermato che anche gli smartwatch Michael Kors Gen 6 sono in arrivo.