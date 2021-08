Google Pixel 6 non verrà spedito con un caricabatterie

Il Google Pixel 6 non è ancora stato svelato, ma in mezzo a notizie Galaxy pieghevole di Samsung, Google ha annunciato che non sarebbe compresi gli adattatori di ricarica con il Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Google ha condiviso la notizia con The Verge ma non ha ancora confermato i dettagli con Android Central al momento della pubblicazione di questo articolo.

Non tutti erano contenti di questa notizia, come dimostra un recente sondaggio condotto da Android Central . La maggior parte dei nostri lettori ha affermato che le aziende dovrebbero spedire un caricabatterie nella scatola. Fino a poco tempo fa, l’adattatore di ricarica era un punto fermo dell’esperienza di unboxing dello smartphone. Mentre extra come cuffie e panni per la pulizia non erano mai scontati, l’adattatore di ricarica era sempre previsto.

Questo fino a ottobre 2020, quando Apple ha annunciato che avrebbe eliminato quell’usanza con il lancio dell’iPhone 12 . E proprio come ha fatto in precedenza quando ha rimosso il jack per le cuffie, molte altre aziende di smartphone hanno deciso di seguire l’esempio.