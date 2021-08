Redmi 10 di Xiaomi è ufficiale con una fotocamera da 50MP, schermo da 90Hz

Xiaomi oggi ha rivelato tutto del suo prossimo Redmi 10.

Come puoi vedere nell’immagine dell’articolo, il Redmi 10 non assomiglia per niente al suo predecessore. Presenta un design premium con un modulo fotocamera simile a Mi 10 Ultra e un foro centrato. Il telefono ha un display FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, un grande aggiornamento rispetto al pannello da 60Hz del suo predecessore. Come i migliori telefoni Android di Xiaomi , il display del Redmi 10 supporta la tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile. Ad alimentare il telefono entry-level c’è il nuovo chipset Helio G88 di MediaTek, che è abbinato a un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro del telefono c’è una configurazione a quattro fotocamere con un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, uno sparatutto macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. C’è una fotocamera selfie da 8 MP sul davanti, alloggiata all’interno di un foro centrato.

Il telefono racchiude una grande batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Tuttavia, verrà spedito con un caricabatterie da 22,5 W nella confezione. Altre caratteristiche chiave del Redmi 10 includono un sensore di impronte digitali montato lateralmente, un jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo. Esegue immediatamente MIUI 12.5 basato su Android 11 . Sebbene non ci siano notizie sui prezzi del telefono, il telefono dovrebbe diventare ufficiale il 18 agosto.