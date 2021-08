WhatsApp: anche le chat potranno diventare effimere (foto)

WhatsApp è tra le piattaforme di messaggistica istantanee più usate al mondo e il suo team di sviluppo è costantemente un lavoro per soluzioni nuove ai suoi utenti. Nelle ultime ore è emersa una novità in preparazione per le chat ei gruppi chat.

I soliti di WABetaInfo hanno infatti scovato nuovi indizi sulla funzionalità che permetterà di rendere le chat ei gruppi chat effimeri . Si intende la possibilità di lontano scomparire automaticamente tutti i messaggi inviati nella chat o nel gruppo dopo un certo intervallo di tempo . Nell’esempio in galleria l’intervallo di tempo è impostato su 7 giorni, nel caso di abilitazione della chat o del gruppo effimera tutti gli utenti riceveranno una notifica che vede gli utenti .

Sarà possibile gestire la funzionalità attraverso la sezione Privacy relativa alle impostazioni delle chat. WABetaInfo indica che la novità arriverà per le versioni Android e iOS di WhatsApp con un futuro aggiornamento, per il quale non conoscere le tempistiche . Sicuramente ci aspettiamo che prima per gli utenti che abbiano aderito alla beta: questo è l’indirizzo per iscriversi alla beta su Android.