Apple watch 7: confronto dei colori, compatibilità del cinturino, data di rilascio

Apple Watch Series 7 ha fatto il suo debutto al pubblico all’inizio di questa settimana . Sebbene non conosciamo ancora la data di uscita esatta oltre “più tardi questo autunno”, abbiamo le risposte alle domande frequenti che potresti porre.

I miei cinturini per Apple Watch esistenti funzioneranno con la Serie 7?

Apple Watch Series 7 introduce nuove altezze della cassa e un display più ampio, ma l’ultimo aggiornamento del design mantiene ancora la compatibilità della banda tra i modelli.

La collezione Apple Watch Series 7 svela cinque nuovissimi colori di cassa in alluminio, tra cui mezzanotte, starlight, verde e un nuovo blu e (PRODUCT)RED, insieme a un’eccitante tavolozza di cinturini per Apple Watch compatibili con tutti i modelli di Apple Watch. Inoltre, Apple Watch Series 7 offre la retrocompatibilità con i cinturini Apple Watch rilasciati in precedenza.

Come sempre, devi comunque rimanere nella stessa versione dell’orologio più piccolo o più grande per mantenere la compatibilità del cinturino.

Quali sono le nuove dimensioni di Apple Watch?

Apple Watch Series 7 è disponibile in due nuove dimensioni: 41 mm (misura più piccola) e 45 mm (misura più grande). Ecco come funziona la compatibilità del cinturino con le nuove taglie:

Più piccolo: 38 mm, 40 mm, 41 mm

Più grande: 42 mm, 44 mm, 45 mm

Le dimensioni di Apple Watch si riferiscono all’altezza verticale della cassa che è aumentata nel corso degli anni, ma la larghezza ha mantenuto una dimensione abbastanza simile da non interrompere ancora la compatibilità del cinturino.

Quanto sono più grandi i nuovi schermi?

Apple Watch Series 7 presenta una cornice più sottile attorno al display e uno schermo più grande rispetto ai modelli precedenti:

La serie 7 ha il 20% in più di spazio sullo schermo rispetto a Apple Watch SE e serie 4-6

La serie 7 ha il 50% di spazio in più sullo schermo rispetto all’originale Apple Watch e alla serie 1-3

Mentre l’altezza della cassa è aumentata gradualmente nel corso delle generazioni, Apple Watch raggiunge display più grandi grazie ai bordi più sottili attorno allo schermo.

Come funziona la ricarica più veloce su Apple Watch?

Apple Watch Series 7 promuove una “ricarica aggiornata” in grado di fornire un’esperienza di ricarica più rapida rispetto ai modelli precedenti, ma è necessaria la giusta configurazione.

Apple sottolinea che per sbloccare questi numeri sono necessari sia l’hardware della Serie 7 che il “cavo USB-C a ricarica rapida” da 1 metro:

Ricarica del 33% più veloce rispetto alla serie 6

8 minuti di ricarica per alimentare 8 ore di monitoraggio del sonno

45 minuti per passare dallo 0 all’80%

Tieni presente che Apple Watch Series 6 ha fornito un’esperienza di ricarica del 20% più veloce rispetto ai modelli precedenti anche l’anno scorso. Ciò significa che la Serie 7 può ricaricare ancora più velocemente rispetto alla Serie 5 e ai modelli precedenti.

Quando puoi acquistare Apple Watch Series 7?

Apple Watch Series 7 è stato annunciato il 14 settembre 2021, ma non è ancora disponibile per l’ordine. Apple non ha ancora promesso una data precisa per i preordini o le consegne.

Apple sta semplicemente dando “più tardi questo autunno” come lasso di tempo di rilascio per Apple Watch Series 7. Questo esclude effettivamente un rilascio a settembre 2021 quando verranno lanciati tutti e quattro i modelli di iPhone 13.