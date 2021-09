Chrome prepara una nuova funzione che trova automaticamente gli sconti quando fai acquisti

Tutti amano risparmiare denaro e sembra che Google voglia utilizzare Chrome per aiutarti a trovare i migliori sconti sui prodotti, secondo un nuovo commit trovato in Chromium Gerrit.

Ciò mostra che Google sta lavorando a una funzione che consentirebbe a Chrome di recuperare automaticamente coupon per sconti durante gli acquisti online. Visualizzerà una notifica con la descrizione del coupon e la percentuale di sconto per gli articoli nel carrello.

La funzione assomiglia molto a Honey, che è una delle migliori estensioni di Chrome per lavorare da casa grazie alla sua capacità di recuperare rapidamente i codici sconto. È anche una funzionalità già integrata nei browser concorrenti come Microsoft Edge. Presto potrebbe arrivare sul browser Chrome senza dover scaricare un’estensione specifica per far funzionare la funzione.

Chrome Story rileva che la funzione non sembra essere disponibile su Chrome Canary, che di solito è il punto in cui le funzioni sperimentali vengono visualizzate per la prima volta prima di essere implementate sui canali beta e stabili di Chrome . Detto questo, se vuoi provare nuove funzionalità, è sempre utile sapere come abilitare i flag in Chrome , che possono fornire l’accesso alle abilità nascoste di Chrome che sono spesso molto utili.

La nuova funzione coupon è solo l’ultimo esempio di Google che ha intensificato i suoi sforzi nell’e-commerce. Durante il Google I/O 2021, la società ha annunciato una partnership con Shopify che gli esperti hanno definito “fondamentale e un colpo da maestro di Google”. La partnership darebbe ai commercianti una maggiore visibilità sulle piattaforme di acquisto di Google, in una mossa che potrebbe sfidare il dominio di Amazon.