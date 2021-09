Gli sfondi video di Google Meet finalmente raggiungono gli smartphone Android

Google Meet ha ricevuto nuovi aggiornamenti questa settimana che portano nuove funzionalità in background sul Web e sui migliori telefoni Android .

Il primo aggiornamento arriva all’app Android di Google Meet. Gli utenti saranno ora in grado di aggiungere sfondi di immagini o un nuovo effetto di sfocatura alle loro videochiamate. Questa funzione è già disponibile su Google Duo , l’altra app di videochiamata dell’azienda.

Google fornisce anche una selezione di immagini tra cui gli utenti possono scegliere, come spazi per uffici, paesaggi e sfondi astratti.

La versione web di Google Meet fa un salto di qualità con nuovi sfondi video. Questo è un nuovo modo per rendere più vivaci le tue riunioni di lavoro e include tre video tra cui scegliere; un’aula, una festa o una foresta.

Lo scambio di un nuovo sfondo è abbastanza semplice, ma abbiamo una guida che ti guida su come cambiare lo sfondo in Google Meet . Google afferma che il 30 giugno le nuove funzionalità in background per il Web richiederanno la versione di Chrome M87 o successiva.

Queste funzionalità sono state annunciate per la prima volta ad aprile insieme alla nuova interfaccia tile/grid che sta per essere lanciata sul web. Google afferma che sta rilasciando queste nuove funzionalità in background come un modo per “aiutarti a mostrare più della tua personalità, oltre a aiutarti a nascondere ciò che ti circonda per mantenere la privacy”.

L’implementazione è iniziata lunedì e dovrebbe richiedere circa due settimane per raggiungere gli utenti e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di Workspace. Gli sfondi delle immagini raggiungeranno anche gli utenti iOS, con il supporto “in arrivo”.

Nel frattempo, il lancio di Google Meet delle sue funzionalità promesse continua a un ritmo lento. Molti utenti stanno ancora ricevendo solo la nuova visualizzazione della griglia e alla fine del mese scorso Google ha dichiarato che solo l’1% degli utenti aveva ricevuto il nuovo layout.