Battlefield Mobile: gameplay, data di uscita e tutto ciò che devi sapere

Il mondo di Battlefield è enorme ed è diventato famoso per la sua guerra su larga scala, ambienti distruttibili e momenti di gioco cinematografici. Ad aprile, DICE ha annunciato che, in collaborazione con Industrial Toys, gli sviluppatori avrebbero creato una nuova esperienza Battlefield appositamente per il pubblico mobile. Il gioco uscirà nel 2022 e mirerà a essere un gioco completamente autonomo che funziona in modo completamente diverso dagli attuali giochi Battlefield esistenti.

Mentre i fan aspettano ulteriori informazioni, DICE ha accennato ad alcune delle cose che sperano di realizzare con il titolo futuro, incluso quello di diventare uno dei più grandi e migliori giochi Android disponibili. Tenendo questo a mente, ecco tutto ciò che sappiamo al momento sul prossimo Battlefield Mobile.

Com’è il gioco in Battlefield Mobile?

Nel loro annuncio iniziale del gioco, la società ha affermato che con il gioco progettato specificamente per piattaforme mobili, il loro obiettivo era creare un’esperienza completa e basata sulle abilità per i giocatori mobili. Sebbene inizialmente non fosse noto come potesse essere il gameplay, grazie al gioco che ora sta entrando nei primi test nel sud-est asiatico, siamo in grado di dare una buona occhiata a come apparirà il gameplay nel prossimo futuro.

Come puoi vedere dal video qui sotto, il gameplay è abbastanza simile a quello dei normali giochi Battlefield. Non solo la modalità di gioco Conquest si è fatta strada nel gioco mobile, ma c’è anche l’aspetto di un titolo Battlefield, con l’HUD che mostra le tue armi disponibili sopra la tua salute e lo schermo del telefono con varie opzioni di pulsanti per ricaricare, sparare e cambiare la posizione del tuo personaggio.

Quando uscirà Battlefield Mobile?

Attualmente, nessuna informazione relativa a una data di rilascio per Battlefield Mobile è stata rivelata oltre la data di rilascio del 2022. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, DICE ha detto che speravano di portare i giocatori in un periodo di test per il gioco prima del suo lancio il prossimo anno.

Con il gioco probabilmente ancora nelle primissime fasi di sviluppo, non aspettarti troppe notizie o aggiornamenti da EA DICE finché non saranno completamente pronti per far entrare i giocatori nel mondo di Battlefield Mobile