Google One: tutto ciò che devi sapere

Google One ha fatto il suo debutto a maggio 2018 come rebranding per lo spazio di archiviazione di Google Drive a pagamento . Tuttavia, Google One è molto più di una nuova mano di vernice. Con nuovi piani di archiviazione e vantaggi extra per i membri, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare il tuo gioco di archiviazione cloud.

Con Google che si sbarazza della possibilità di caricare foto illimitate di alta qualità su Google Foto a giugno 2021, potrebbe essere necessario utilizzare Google One per raccogliere spazio di archiviazione aggiuntivo per continuare a utilizzare Foto.

Google One è ora il posto giusto per acquistare spazio di archiviazione Google Drive a pagamento

Se desideri acquistare più spazio di archiviazione cloud per il tuo account Google Drive, ora è gestito tramite Google One. Google offre 15 GB di spazio di archiviazione gratuito a tutti gli utenti, condiviso tra Gmail, Google Drive e Google Foto. Se superi tale limite, dovrai acquistare un piano a pagamento e questo passa ora tramite Google One.

Il tuo telefono è sempre sottoposto a backup

Con Google One, hai la possibilità di eseguire automaticamente il backup dei contenuti del tuo telefono. Ciò include testi, MMS, contatti, dati delle app, foto e video. Non è necessario utilizzare Google One per farlo, la maggior parte dei telefoni Android lo fa comunque per impostazione predefinita , ma Google One raccoglie tutte queste impostazioni in un’unica app.

Ad esempio, se desideri regolare le impostazioni di qualità per foto e video di cui è stato eseguito il backup tramite Google Foto, puoi farlo da Google One. Inoltre, la possibilità di eseguire il backup degli MMS è limitata agli abbonati a Google One per ora, con i messaggi Android predefiniti che eseguono solo il backup dei testi.

La capacità di eseguire il backup dei dati senza problemi è ciò che rende l’utilizzo di un telefono Android senza problemi: i migliori telefoni Android economici lo fanno proprio come le ammiraglie e con Google One ottieni solo un po’ di più.

Condividi lo spazio di archiviazione con la tua famiglia

Uno dei punti salienti di Google One è il fatto che puoi condividere lo spazio di archiviazione con la tua famiglia. Puoi farlo con un massimo di altri cinque account Google e ognuno ottiene la propria sezione privata dello spazio di archiviazione da utilizzare. Per aggiungere i membri della tua famiglia, dovrai configurare un gruppo Famiglia . I membri della tua famiglia devono trovarsi nella tua stessa regione per condividere il piano.