Google sta testando una delle funzionalità più richieste di Chrome OS

I Chromebook attualmente non dispongono di un metodo semplice per organizzare facilmente le tue app nel programma di avvio. Se vuoi organizzare gli elementi nel launcher dell’app, dovrai eseguire un sacco di trascinamenti manuali per ottenere l’ordine desiderato, ma questo sta per cambiare.

Un nuovo commit in Chromium Gerrit suggerisce che Google sta lavorando a un nuovo modo per ordinare le app e le applicazioni web in ordine alfabetico, come rilevato da Chrome Unboxed . L’imminente implementazione ordinerà le tue app per nome o in ordine inverso.

Inoltre, il launcher dell’app visualizzerà tutte le cartelle in primo piano e al centro nel cassetto delle app una volta attivata l’opzione di ordinamento alfabetico, lasciando tutti gli altri elementi al di sotto di esse. Anche tutte le app nella cartella seguiranno l’esempio.

La funzione in arrivo sembra anche destinata a risolvere il problema perenne di Chrome OS con la sincronizzazione degli elementi nel programma di avvio sui tuoi dispositivi. Secondo il commit, il sistema sincronizzerà le app su “altri dispositivi sincronizzabili” quando si attiva l’ordinamento alfabetico.

Infine, l’ordinamento sperimentale funzionerà per sostenere “la modifica minima negli elementi di sincronizzazione”. Ciò significa che l’algoritmo cambierà solo l’ordinale di un’app specifica che non è nella posizione alfabetica corretta mantenendo gli altri elementi che sono già nell’ordine corretto.

Per ora, non è chiaro quando Google lancerà l’app di ordinamento alfabetico sui migliori Chromebook . Detto questo, è bello vedere l’azienda lavorare su una delle funzionalità più richieste del Chromebook.